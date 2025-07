Samedi à la rue All to Smoke Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Samedi à la rue All to Smoke Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre samedi 27 septembre 2025.

Samedi à la rue All to Smoke

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Battle proposé dans le cadre de « Samedi dans la rue ! ». Parce que Le Tetris vit aussi en dehors des concerts, il vous propose un programme pour partager le lieu autrement. Entre le bar et la rue du Tetris, rejoignez-le pour des ateliers, rencontrer et autres surprises imaginées avec les acteurs et actrices culturels du Havre.

Rendez-vous pour le premier battle de danse All To Smoke de la saison ! Organisé par Tsunami & Toretto, l’événement rassemble les danseur et les danseuses de la région pour s’affronter sur le dancefloor (le tout bien sûr de manière amicale).

Bboying, popping, locking, tout un panel de danses de la culture hip-hop sera représenté.

Les gagnants ou gagnantes seront désigné(e)s par trois jury, tandis qu’un speaker chauffera la salle comme il se doit. Alors, qui remportera la victoire et succèdera à Flow’Or ?

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

English : Samedi à la rue All to Smoke

Battle as part of « Samedi dans la rue! Because Le Tetris is also alive and kicking outside the concerts, we’re offering you a program to share the venue in a whole new way. Between the bar and the street of Le Tetris, join us for workshops, meetings and other surprises imagined with Le Havre’s cultural players.

Join us for the first All To Smoke dance battle of the season! Organized by Tsunami & Toretto, the event brings together local dancers to battle it out on the dancefloor (in a friendly way, of course).

Bboying, popping, locking, a whole range of dances from hip-hop culture will be represented.

The winners will be chosen by three judges, while a speaker will warm up the room as it should be. So, who will be the winner and succeed Flow’Or?

German :

Battle, das im Rahmen von « Samedi dans la rue! » angeboten wird. Weil das Tetris auch außerhalb der Konzerte lebt, bietet es Ihnen ein Programm, um den Ort auf andere Weise zu teilen. Zwischen der Bar und der Straße des Tetris können Sie mit ihm Workshops veranstalten, sich treffen und andere Überraschungen erleben, die gemeinsam mit den Kulturakteuren von Le Havre erdacht wurden.

Wir treffen uns zum ersten All To Smoke Dance Battle der Saison! Die Veranstaltung wird von Tsunami & Toretto organisiert und bringt Tänzer und Tänzerinnen aus der Region zusammen, um auf dem Dancefloor gegeneinander anzutreten (natürlich alles auf freundschaftliche Weise).

Bboying, Popping, Locking es wird eine ganze Reihe von Tänzen aus der Hip-Hop-Kultur vertreten sein.

Die Gewinner oder Gewinnerinnen werden von drei Juroren bestimmt, während ein Sprecher den Saal entsprechend aufheizen wird. Wer wird der Sieger und Nachfolger von Flow’Or?

Italiano :

Battaglia nell’ambito della rassegna « Samedi dans la rue! Poiché Le Tetris è vivo e vegeto anche al di fuori delle sale da concerto, vi proponiamo un programma per condividere il locale in modo diverso. Tra il bar e la strada di Le Tetris, unitevi a noi per laboratori, incontri e altre sorprese ideate con gli attori culturali di Le Havre.

Unitevi a noi per la prima dance battle All To Smoke della stagione! Organizzato da Tsunami & Toretto, l’evento riunisce i ballerini della regione per sfidarsi sulla pista da ballo (in modo amichevole, ovviamente).

Bboying, popping, locking, un’intera gamma di danze della cultura hip-hop saranno rappresentate.

I vincitori saranno scelti da una giuria di tre giudici e uno speaker sarà a disposizione per riscaldare la casa. Chi vincerà e avrà successo al Flow’Or?

Espanol :

Batalla en el marco del programa « ¡Samedi dans la rue! Porque Le Tetris está vivo y coleando fuera de las salas de conciertos, le proponemos un programa para compartir el recinto de otra manera. Entre el bar y la calle de Le Tetris, acompáñenos a talleres, encuentros y otras sorpresas ideadas con los actores culturales de Le Havre.

¡Acompáñenos en la primera batalla de baile All To Smoke de la temporada! Organizado por Tsunami & Toretto, el evento reúne a bailarines locales para competir en la pista (de forma amistosa, por supuesto).

Bboying, popping, locking, toda una gama de bailes de la cultura hip-hop estarán representados.

Los ganadores serán elegidos por un jurado de tres jueces, y habrá un speaker para calentar el ambiente. ¿Quién ganará y triunfará en Flow’Or?

