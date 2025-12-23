Samedi au Ski 14ème édition

Métabief Doubs

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif réduit

Carte Jeune

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-17 2026-02-07

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent profiter de l’hiver sans se compliquer la vie les sorties Samedi au ski reviennent pour une 14ᵉ édition. Transport en autocar, forfait remis dans le bus, réduction sur la location…

Doubs Tourisme met tout en place pour permettre aux habitants et étudiants du Grand Besançon de s’offrir une journée de glisse à Métabief en toute simplicité — et à prix malin ! .

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 21 29 80

