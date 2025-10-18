Samedi blabla arts numériques, qui tient le pinceau ? Place du Golhérez Auray

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 13:00:00

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 13:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre du Festival Maintenant

Rencontre

Avec la Saison Maintenant, l’association Electroni[k] prolonge l’aventure du festival éponyme rennais et tisse un parcours à l’échelle de la Bretagne, entre arts, musiques et technologies.

Seul·e, en famille ou entre ami·es, venez vivre sur l’ensemble du Pays d’Auray des expériences sensibles et poétiques, aux côtés d’artistes qui détournent les outils numériques pour éveiller la curiosité, stimuler l’imaginaire et questionner notre rapport au monde.

Imaginée en complicité avec les acteurs culturels du Pays d’Auray, cette programmation singulière vous plonge dans des univers artistiques inattendus fresque en réalité augmentée, installation interactive, cabinet de curiosités sonores et visuelles, performance arts & sciences, ateliers de création sonore, scénographie numérique, spectacles électroniques…

Une invitation à expérimenter, manipuler, écouter, ressentir — et surtout, à participer.

Un temps d’échanges pour en découvrir plus sur la manière dont les artistes utilisent les technologies pour créer !

Samedi blabla est le nouveau programme de la ville d’Auray à chaque rendez-vous, un sujet traité par une un.e invit.ée, des discussions, une mise en pratique, et la possibilité de prolonger par un repas sur place.

Inscriptions en ligne .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

