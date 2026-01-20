Samedi, ça me dit de conter : Atelier + spectacle La Vagabonde Paris

SAMEDI DE CONTER

Samedi 14 février 2026 – à La Vagabonde – Avec Frida Morrone

– 15h30 – 18h30 | Atelier : S’amuser avec les langues

– 20h30 | Spectacle : HISTOIRES MIJOTÉES À L’ITALIENNE

Une journée pour explorer, inventer, écouter… et se laisser traverser par la force des histoires.

La Vagabonde – 122 rue de Bagnolet, Paris 20e

contact@lavagabonde.eu

Un Samedi pour Conter est une formule unique pour aborder ou approfondir le conte de façon interdisciplinaire. « Légère » par le prix et la durée, elle est accessible à tous, aux habitués comme aux curieux.

Le samedi 14 février 2026

de 15h30 à 22h00

payant

De 10,99 à 15,99 euros.

Spectacle + atelier = 30 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

La Vagabonde 122, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://lavagabonde.eu/evenement/les-enfantines-sonia-koskas/



