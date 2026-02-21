Samedi, ça me dit de conter : Atelier + spectacle La Vagabonde Paris

Samedi 21 mars 2026, Par Pepito Mateo

-Première Partie : ATELIER 15h30/18h30 – atelier Jouer avec la langue

Pépito Matéo nous convie à partager son goût de l’écriture orale. Il nous invite, dans cet atelier, à écrire des textes en jouant avec le français, pour les conter ensuite. Le va-et-vient de l’écrit à l’oral permet de percevoir les malices de la langue.

-Deuxième Partie

SPECTACLE 20h30 – spectacle La Leçon de Français

Prétexte à toutes les excentricités, cette pseudo-conférence en forme de leçon de choses est aussi un témoignage sensible sur l’humanité et ses différences, sur les cultures et les à-priori.

À travers cette traque du français, qui nous promène d’une piste de ski à un lieu de rétention administrative, le facétieux conteur n’a de cesse de repeindre le monde qui nous entoure de sa douce folie langagière et de sa poésie singulière.

Le concept

Un Samedi pour Conter est une formule unique pour aborder ou approfondir le conte de façon interdisciplinaire. « Légère » par le prix et la durée, elle est accessible à tous, aux habitués comme aux curieux. Le spectacle permet d’élargir le cercle et la formule de diner en commun participe à la dimension conviviale. Toutes les séances auxquelles j’ai participé se sont révélées extrêmement enrichissantes et concrètes, contribuant à la connaissance du conte et ouvrant de nombreuses pistes de travail.

Cette formule allie :

• un atelier autour du conte, de durée limitée (3h)

• un spectacle de Conte, par le même conteur-formateur

Il s’agit à la fois d’une ruche (on s’y rencontre, on s’y retrouve), d’une aventure (on s’y essaie au conte), d’un voyage (un conteur vous entraîne dans son univers spécifique) et d’une perspective ( on« goûte » l’apprentissage d’un conteur sans faire un stage entier).

Tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h10

Un Samedi pour Conter est une formule unique pour aborder ou approfondir le conte de façon interdisciplinaire. « Légère » par le prix et la durée, elle est accessible à tous, aux habitués comme aux curieux.

Le samedi 21 mars 2026

de 15h30 à 22h00

payant

De 10,99 à 15,99 euros.

Spectacle + atelier = 30 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T16:30:00+01:00

fin : 2026-03-21T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T15:30:00+02:00_2026-03-21T22:00:00+02:00

La Vagabonde 122, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33660677257 contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris



Afficher la carte du lieu La Vagabonde et trouvez le meilleur itinéraire

