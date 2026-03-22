Samedi, ça me dit de conter : Atelier + spectacle La Vagabonde Paris

Samedi 18 avril 2026, Anne-Gaël Gauducheau

-Première Partie : ATELIER 15h30/18h30 – CONTE ET HYPNOSE – Par Anne-Gaël Gauducheau

Les liens entre l’art du conteur et celui de l’hypnotiseur sont multiples. Les deux disciplines sont si proches, qu’on pourrait imaginer un temps où elles n’étaient qu’une. Séparées aujourd’hui, ces deux pratiques se questionnent l’une l’autre, se frictionnent, se répondent, s’enrichissent.

L’hypnose peut être utilisée à toutes les étapes de la création, de la rêverie du tout début à la fréquentation plus intime de l’histoire, de la préparation à entrer en scène jusqu’à la représentation.

-Deuxième Partie

SPECTACLE 20h30 – SHÉHÉRAZADE, LA TISSERANDE DES NUITS – Par Anne-Gaël Gauducheau

Promenade dans un des grands chef d’oeuvres de la littérature orale : les 1001 Nuits

On raconte depuis mille ans au moins, qu’une femme sauva sa vie, un roi et un royaume de la barbarie.

Elle s’appelait Shéhérazade et racontait des histoires …

Le concept

Un Samedi pour Conter est une formule unique pour aborder ou approfondir le conte de façon interdisciplinaire. « Légère » par le prix et la durée, elle est accessible à tous, aux habitués comme aux curieux. Le spectacle permet d’élargir le cercle et la formule de diner en commun participe à la dimension conviviale. Toutes les séances auxquelles j’ai participé se sont révélées extrêmement enrichissantes et concrètes, contribuant à la connaissance du conte et ouvrant de nombreuses pistes de travail.

Cette formule allie :

• un atelier autour du conte, de durée limitée (3h)

• un spectacle de Conte, par le même conteur-formateur

Il s’agit à la fois d’une ruche (on s’y rencontre, on s’y retrouve), d’une aventure (on s’y essaie au conte), d’un voyage (un conteur vous entraîne dans son univers spécifique) et d’une perspective ( on« goûte » l’apprentissage d’un conteur sans faire un stage entier).

Tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h10

Un Samedi pour Conter est une formule unique pour aborder ou approfondir le conte de façon interdisciplinaire. « Légère » par le prix et la durée, elle est accessible à tous, aux habitués comme aux curieux.

Le samedi 18 avril 2026

de 15h30 à 22h00

payant

De 10,99 à 15,99 euros.

Spectacle + atelier = 30 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T18:30:00+02:00

fin : 2026-04-19T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T15:30:00+02:00_2026-04-18T22:00:00+02:00

La Vagabonde 122, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33660677257 contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris



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