Samedi, ça me dit de conter – Patric ROCHEDY

15h30-18h30, Eveil à la botanique légendaire

Atelier autours des contes du vivant végétal, en passant entre autres par diverses

mythologies et civilisations.

20h30, Herbes folles pour pas-sages

Honneur aux herbes et arbres, aux contes et légendes du végétal. Il vous fait

découvrir les contes, légendes qui nous relient depuis le plus profond des âges aux

herbes qui nous entourent.

« Samedi, ça me dit de conter » est un temps de pratique, d’échange, de convivialité et de spectacle qui se passe

en deux temps :

Le samedi 11 octobre 2025

de 15h30 à 22h00

payant

30€ la formule atelier + spectacle, ou 15€ (10€ TR) spectacle, ou 20€ atelier

(+0,99€ Weezevent).

Public adultes.

