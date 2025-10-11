Samedi, ça me dit de conter – Patric ROCHEDY
Samedi, ça me dit de conter – Patric ROCHEDY samedi 11 octobre 2025.
15h30-18h30, Eveil à la botanique légendaire
Atelier autours des contes du vivant végétal, en passant entre autres par diverses
mythologies et civilisations.
20h30, Herbes folles pour pas-sages
Honneur aux herbes et arbres, aux contes et légendes du végétal. Il vous fait
découvrir les contes, légendes qui nous relient depuis le plus profond des âges aux
herbes qui nous entourent.
« Samedi, ça me dit de conter » est un temps de pratique, d’échange, de convivialité et de spectacle qui se passe
en deux temps :
Le samedi 11 octobre 2025
de 15h30 à 22h00
payant
30€ la formule atelier + spectacle, ou 15€ (10€ TR) spectacle, ou 20€ atelier
(+0,99€ Weezevent).
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-11T18:30:00+02:00
fin : 2025-10-12T01:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-11T15:30:00+02:00_2025-10-11T22:00:00+02:00
https://lavagabonde.eu/evenement/samedi-ca-me-dit-de-conter-patrick-rochedy/ contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris