Samedi ça me dit spécial Noël Nyons
Samedi ça me dit spécial Noël
9 rue Albin Vilhet Nyons Drôme
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Et si on préparait Noël ? Viens créer tes décorations avec nous !
Sur inscription, à partir de 6 ans.
9 rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr
English :
Let’s get ready for Christmas! Come and create your own decorations with us!
Registration required, ages 6 and up.
German :
Wie wäre es mit Weihnachtsvorbereitungen? Gestalte mit uns deine Dekorationen!
Nach Anmeldung, ab 6 Jahren.
Italiano :
Prepariamoci al Natale! Venite a creare con noi le vostre decorazioni!
Iscrizione obbligatoria, dai 6 anni in su.
Espanol :
¡Preparémonos para la Navidad! ¡Ven y crea tus propios adornos con nosotros!
Inscripción obligatoria, a partir de 6 años.
