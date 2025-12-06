Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Samedi ça me dit spécial Noël Nyons

9 rue Albin Vilhet Nyons Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 12:00:00

Et si on préparait Noël ? Viens créer tes décorations avec nous !
Sur inscription, à partir de 6 ans.
9 rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26  mddp-nyons@ladrome.fr

English :

Let’s get ready for Christmas! Come and create your own decorations with us!
Registration required, ages 6 and up.

German :

Wie wäre es mit Weihnachtsvorbereitungen? Gestalte mit uns deine Dekorationen!
Nach Anmeldung, ab 6 Jahren.

Italiano :

Prepariamoci al Natale! Venite a creare con noi le vostre decorazioni!
Iscrizione obbligatoria, dai 6 anni in su.

Espanol :

¡Preparémonos para la Navidad! ¡Ven y crea tus propios adornos con nosotros!
Inscripción obligatoria, a partir de 6 años.

L’événement Samedi ça me dit spécial Noël Nyons a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale