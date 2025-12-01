Samedi c’est dit ! Partage de coups de coeur Joué-lès-Tours

Samedi c’est dit ! Partage de coups de coeur Joué-lès-Tours samedi 13 décembre 2025.

Samedi c’est dit ! Partage de coups de coeur

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 11:30:00

2025-12-13

Venez avec un livre ou un film qui vous a plu afin de le partager ou tout simplement pour écouter ce que nous avons sélectionné pour vous…

Entrée libre.

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

Come along with a book or film you’ve enjoyed to share, or simply to listen to what we’ve selected for you…

Free admission.

German :

Kommen Sie mit einem Buch oder einem Film, der Ihnen gefallen hat, um ihn mit anderen zu teilen oder einfach nur, um sich anzuhören, was wir für Sie ausgewählt haben…

Freier Eintritt.

Italiano :

Venite con un libro o un film che vi è piaciuto e condividetelo con noi, o semplicemente ascoltate quello che abbiamo selezionato per voi…

L’ingresso è libero.

Espanol :

Venga con un libro o una película que le haya gustado y compártala con nosotros, o simplemente escuche lo que hemos seleccionado para usted…

La entrada es gratuita.

