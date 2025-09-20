Samedi Cinéma – Projection du film « Le Dernier train » Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Samedi Cinéma – Projection du film « Le Dernier train » Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris samedi 20 septembre 2025.

En Chine, à l’époque du nouvel

an, 130 millions de travailleurs migrants retournent dans leur famille.

Cette migration est la plus importante au monde.

Si spectaculaires que soient les images de foules et de bousculades

dans les gares chinoises, elles ne constituent pas le sujet du film. Le

train, dans ce film dédié aux travailleurs migrants, est un symbole. Il

illustre ce qui depuis toujours sous-tend le cinéma et la littérature

chinois: la séparation des familles, des parents et des enfants, des

maris et des femmes, pour la survie. La famille confucéenne est d’autant

plus sacrée que la vie la malmène. Les fêtes du Nouvel An célèbrent

avant tout une unité familiale aussi éphémère qu’impossible.

Des

angoisses des parents, ouvriers dans une usine de textile, à la révolte

de Qin, la fille aînée, en passant par la prière des enfants devant la

tombe de leur grand-père, le film relate le mal-être résultant de

l’éclatement d’une famille de paysans du Sichuan, les Zhang, partagée

entre la campagne, où les enfants sont restés à la charge de la

grand-mère, et la ville, seule source de revenus. D’un côté un sacrifice

trop lourd à porter pour les parents ; de l’autre une pression trop

grande sur les enfants dès qu’ils sont en âge d’étudier.

Projection organisée en partenariat avec les Yeux Doc, le service de films documentaires de la Bibliothèque Publique d’Information, visionnables en ligne gratuitement pour tou·tes les abonné·es des bibliothèques de Paris !

Samedi 20 septembre

Auditorium (-1)

Public ado-adulte

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Projection du film « Le Dernier train » (2009, 87 min) de Lixin Fan en partenariat avec les Yeux Doc.

Le samedi 20 septembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d'Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar