SAMEDI CONTÉ TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques
SAMEDI CONTÉ TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques samedi 9 mai 2026.
SAMEDI CONTÉ
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Des albums lus, des chansons, des poèmes…
Pour les 3-7 ans, ou un peu moins, ou beaucoup plus ! .
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr
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English :
Albums read, songs, poems?
L’événement SAMEDI CONTÉ Roques a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE