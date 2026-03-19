SAMEDI CONTÉ TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

SAMEDI CONTÉ

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Des albums lus, des chansons, des poèmes…

Pour les 3-7 ans, ou un peu moins, ou beaucoup plus ! .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

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English :

Albums read, songs, poems?

L’événement SAMEDI CONTÉ Roques a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE