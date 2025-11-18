Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Samedi conté Théâtre municipal Marc Sebbah Muret

Samedi conté Samedi 13 décembre, 11h00 Théâtre municipal Marc Sebbah Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Début : 2025-12-13T11:00:00 – 2025-12-13T11:30:00
Pour les 3-7 ans, ou un peu moins, ou beaucoup plus !

Théâtre municipal Marc Sebbah Place Léon Blum Muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie
Des albums lus, des chansons, des poèmes… animation conte

Le Moulin