Samedi conté Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques

Samedi conté Samedi 4 octobre, 11h00 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Pour les 3-7 ans, ou un peu moins, ou beaucoup plus !

Durée : 25min

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Des albums lus, des chansons, des poèmes… médiathèque conte

Le Moulin