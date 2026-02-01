Samedi Cosy Atelier Saint Valentin Médiathèque La Bulle Courlandon

Samedi Cosy Atelier Saint Valentin

Médiathèque La Bulle 7 Rue Saint-Laurent Courlandon Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

Et si, à l’occasion de la Saint Valentin, vous créiez autour de l’amour ? Que ce soit pour l’élu(e) de votre cœur ou pour vous-même, venez réaliser un cœur en papier aux côtés d’Angélique Cotentin, artiste-peintre de l’atelier de la renaissance. .

Médiathèque La Bulle 7 Rue Saint-Laurent Courlandon 51170 Marne Grand Est mediatheque.fav@grandreims.fr

