Samedi Cosy Atelier Saint Valentin Médiathèque La Bulle Courlandon

Médiathèque La Bulle 7 Rue Saint-Laurent Courlandon Marne
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14
Tout public
Et si, à l'occasion de la Saint Valentin, vous créiez autour de l'amour ? Que ce soit pour l'élu(e) de votre cœur ou pour vous-même, venez réaliser un cœur en papier aux côtés d'Angélique Cotentin, artiste-peintre de l'atelier de la renaissance.
Médiathèque La Bulle 7 Rue Saint-Laurent Courlandon 51170 Marne Grand Est mediatheque.fav@grandreims.fr
