SAMEDI DANSE avec Frédéric Faula La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle La Rochelle

SAMEDI DANSE avec Frédéric Faula Samedi 18 avril 2026, 14h00 La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle Charente-Maritime
tarif unique : 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:00:00 – 2026-04-18T17:00:00
Fin : 2026-04-18T14:00:00 – 2026-04-18T17:00:00
Une après-midi de partages et de découvertes avec un·e artiste chorégraphique de la saison pour plonger dans l’univers d’une pièce ou d’une singularité artistique.
Ouvert à tous·tes, quel que soit l’âge et le niveau en danse.
La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle 20 Quater Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Avis aux amateur·ice·s : la danse ça se regarde, ça se vit aussi ! danse culture
