SAMEDI DANSE avec Madeleine Fournier La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle La Rochelle

SAMEDI DANSE avec Madeleine Fournier Samedi 11 octobre, 14h00 La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle Charente-Maritime

tarif unique : 15€

Début : 2025-10-11T14:00:00 – 2025-10-11T17:00:00

Fin : 2025-10-11T14:00:00 – 2025-10-11T17:00:00

Une après-midi de partages et de découvertes avec un·e artiste chorégraphique de la saison pour plonger dans l’univers d’une pièce ou d’une singularité artistique.

Ouvert à tous·tes, quel que soit l’âge et le niveau en danse.

La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle 20 Quater Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Avis aux amateur·ice·s : la danse ça se regarde, ça se vit aussi ! Culture Danse

Maxime Bony