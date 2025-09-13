Samedi de l’archéologie Site Antique Dax

Site Antique 24 rue Cazade Dax Landes

Avec Fanny Larre (archéologue à Hadès, spécialiste de la parure métallique antique).

Cheminement participatif au cœur des vestiges, dans les pas d’un archéologue, avec la mise en lumière des collections métalliques. Sur inscription. .

Site Antique 24 rue Cazade Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91

