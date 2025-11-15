Samedi de l’archéologie Site Antique Dax

Samedi de l’archéologie Site Antique Dax samedi 15 novembre 2025.

Samedi de l’archéologie

Site Antique 24 rue Cazade Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Avec Alain Bouet (professeur d’histoire et d’archéologie romaines à l’Université Bordeaux Montaigne).

Cheminement participatif au cœur des vestiges millénaires de la basilique civile gallo-romaine, dans les pas de celui qui a réalisé l’interprétation de ce monument. Sur inscription. .

Site Antique 24 rue Cazade Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91

English : Samedi de l’archéologie

German : Samedi de l’archéologie

Italiano :

Espanol : Samedi de l’archéologie

L’événement Samedi de l’archéologie Dax a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Grand Dax