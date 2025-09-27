Samedi de l’art visite guidée gratuite des expositions de L’Artothèque L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen

Samedi de l’art visite guidée gratuite des expositions de L’Artothèque L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen samedi 27 septembre 2025.

Samedi de l’art visite guidée gratuite des expositions de L’Artothèque

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 16:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Profitez du rendez-vous mensuel de L’Artothèque pour découvrir deux expositions

– Sommes-nous de Marion Bataillard et Nazanin Pouyandeh

– Chat room de la Millenial Academy.

Profitez du rendez-vous mensuel de L’Artothèque pour découvrir deux expositions

– Sommes-nous de Marion Bataillard et Nazanin Pouyandeh

– Polyomino des diplômé·e·s 2025 de l’ésam Caen/Cherbourg

Information pratiques

Pour qui ? Tout le monde

Gratuit sans réservation.

Durée 1h30 environ .

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr

English : Samedi de l’art visite guidée gratuite des expositions de L’Artothèque

Take advantage of L’Artothèque’s monthly rendezvous to discover two exhibitions:

– Sommes-nous by Marion Bataillard and Nazanin Pouyandeh

– Chat room by Millenial Academy.

German : Samedi de l’art visite guidée gratuite des expositions de L’Artothèque

Nutzen Sie das monatliche Treffen der L’Artothèque, um zwei Ausstellungen zu entdecken:

– Sommes-nous von Marion Bataillard und Nazanin Pouyandeh

– Chat Room der Millenial Academy.

Italiano :

Approfittate dell’incontro mensile de L’Artothèque per scoprire due mostre:

– Sommes-nous di Marion Bataillard e Nazanin Pouyandeh

– Chat room a cura di Millenial Academy.

Espanol :

Aproveche la cita mensual de L’Artothèque para descubrir dos exposiciones:

– Sommes-nous de Marion Bataillard y Nazanin Pouyandeh

– Sala de chat de Millenial Academy.

L’événement Samedi de l’art visite guidée gratuite des expositions de L’Artothèque Caen a été mis à jour le 2025-09-05 par Calvados Attractivité