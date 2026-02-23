Samedi découverte – Fleurs fraîches Espace des 2 Rives Rennes
Samedi découverte – Fleurs fraîches Espace des 2 Rives Rennes samedi 28 mars 2026.
Samedi découverte – Fleurs fraîches Espace des 2 Rives Rennes Samedi 28 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine
Participez à cet atelier avec Hélène et Clara de la boutique Hecla et créez votre bouquet de saison lors d’un atelier convivial et fleuri.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-28T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-28T17:00:00.000+01:00
1
https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/samedis-decouverte-2025-2026
Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine