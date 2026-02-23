Samedi découverte – Fleurs fraîches Espace des 2 Rives Rennes Samedi 28 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Participez à cet atelier avec Hélène et Clara de la boutique Hecla et créez votre bouquet de saison lors d’un atelier convivial et fleuri.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T17:00:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/samedis-decouverte-2025-2026

Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

