Samedi découverte – Marqueterie de Paille Espace des 2 Rives Rennes Vendredi 5 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Nous vous proposons un atelier animé par Alexandra, de l’atelier Trésors de Sœurs. Au programme : la réalisation d’un marque-page en marqueterie de paille, une création unique.

Atelier ouvert à tous

Matériel fourni

Pour s’inscrire contactez Maud (coordination socioculturelle) :

02 99 84 16 20 / [coordination.e2r.rpa@gmail.com](mailto:coordination.e2r.rpa@gmail.com)

Début : 2025-12-05T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T17:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/samedis-decouverte-2025-2026

Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine