Samedi découverte – Teinture végétale Espace des 2 Rives Rennes Samedi 7 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Accompagné·e·s par Carole Dormoy de Lueur végétale, apprenez à créer une pièce unique en Shibori à partir de coton upcyclé. Venez découvrir la magie des teintures végétales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T17:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/samedis-decouverte-2025-2026

Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



