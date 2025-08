SAMEDI DÉGUSTATION DU CHÂTEAU BORIE NEUVE Badens

SAMEDI DÉGUSTATION DU CHÂTEAU BORIE NEUVE

Domaine Borie Neuve Badens Aude

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 13:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Le Château Borie Neuve vous propose ses dégustations ludiques en plein air, au cœur des vignes.

L’occasion de venir découvrir les vins et les produits du domaine, et de venir vous initier, en famille ou entre amis à la dégustation sous ses différents aspects.

Domaine Borie Neuve Badens 11800 Aude Occitanie +33 4 68 79 28 62 info@chateauborieneuve.com

English :

Château Borie Neuve offers fun outdoor tastings in the heart of the vineyards.

Come and discover the estate?s wines and products, and learn about the different aspects of wine tasting with family and friends.

German :

Das Château Borie Neuve bietet Ihnen spielerische Weinproben unter freiem Himmel inmitten der Weinberge an.

Die Gelegenheit, die Weine und Produkte des Weinguts zu entdecken und sich mit der Familie oder Freunden in die verschiedenen Aspekte der Weinprobe einführen zu lassen.

Italiano :

Château Borie Neuve offre divertenti degustazioni all’aperto nel cuore dei vigneti.

È l’occasione per scoprire i vini e i prodotti della tenuta e per conoscere i diversi aspetti della degustazione del vino con la famiglia o gli amici.

Espanol :

Château Borie Neuve ofrece divertidas degustaciones al aire libre en el corazón de los viñedos.

Esta es su oportunidad para descubrir los vinos y productos de la finca, y para aprender sobre los diferentes aspectos de la cata de vinos con su familia o amigos.

L’événement SAMEDI DÉGUSTATION DU CHÂTEAU BORIE NEUVE Badens a été mis à jour le 2025-07-28 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme