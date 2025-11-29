Samedi d’en parler : café-santé sur les bases de l’alimentation Maison de Santé de Bellevue Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 10:00 – 11:00

Gratuit : oui Tout public

Un samedi par mois,venez échanger avec un professionnel de santé et d’autres habitants,sur un sujet de santé.Ce samedi : les bases de l’alimentation.

Maison de Santé de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100