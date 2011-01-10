Samedi des histoires Bibliothèque François Villon Paris

Prochaines séances :

Samedi 10 janvier à 11h

Samedi 7 février 11h

Samedi 25 avril à 11h

Samedi 16 mai à 11h

Samedi 27 juin à 11h

Venez écouter les bibliothécaires vous lire leurs plus belles histoires !



Un samedi par mois, pour les 3-6 ans et leurs parents.

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon