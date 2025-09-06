Samedi des Joueurs d’éther Les Retrouvailles Saint-Léonard-de-Noblat

Les Retrouvailles 9 Boulevard Carnot Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06 2025-10-04 2025-11-01 2025-12-06

Samedi des Joueurs d’éther: Du jeu sans aucune limite!

À partir de 14h30 jusqu’au bout de la nuit!

Plongez dans un univers où l’imaginaire n’a pas de frontières ! Chaque 1er samedi du mois, venez découvrir une expérience unique autour des jeux de société, où créativité et exploration s’entremêlent. Que vous soyez stratège, rêveur ou aventurier, laissez-vous emporter dans un voyage ludique au-delà des limites du quotidien.

Rejoignez-nous et vivez le jeu autrement ! .

Les Retrouvailles 9 Boulevard Carnot Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 06 49 37 joueursdenoblat@gmail.com

