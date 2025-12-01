Samedi des tout-petits Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
Samedi des tout-petits Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 13 décembre 2025.
Il n’y a pas que dans les albums de Claude Ponti qu’il y a des poussins.
Pour les 1-3 ans
Un temps de lecture pour les tout-petits et celles et ceux qui les accompagnent.
Le samedi 13 décembre 2025
de 10h15 à 10h45
de 11h00 à 11h30
gratuit
Inscriptions ouvertes deux semaines à l’avance.
Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/