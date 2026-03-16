Samedi des tout-petits Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
Samedi des tout-petits Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 11 avril 2026.
Venez écouter histoires et comptines pour célébrer le retour des beaux jours.
Pour les 1-3 ans
Sur inscription à partir du 28 mars
Un temps de lecture pour les tout-petits et celles et ceux qui les accompagnent.
Le samedi 11 avril 2026
de 11h00 à 11h45
Le samedi 11 avril 2026
de 10h15 à 10h55
gratuit
Sur inscription à partir du 28 mars.
Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T14:45:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T10:15:00+02:00_2026-04-11T10:55:00+02:00;2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T11:45:00+02:00
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
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