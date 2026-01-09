Samedi en famille Marionnettes L’Amie Obernai

Samedi en famille Marionnettes L’Amie

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Samedi en famille 1 spectacle pour toute la famille suivi de l’Apéro des minots, petit apéritif offert !

MARIONNETTES • OMBRES • POP-UP A partir de 2 ans.

Adapté de l’imagier du duo d’auteurs-illustrateurs ICINORI, L’Amie est un spectacle visuel et musical qui célèbre la force de l’imagination et transforme la nuit en une aventure fantastique.

Alors qu’il vient de s’endormir, un enfant est enlevé par une chauve-souris géante. Sous ses ailes, il survole la ville illuminée et les paysages nocturnes défilent. Lorsqu’ils atterrissent dans une grotte, leurs regards se croisent enfin et toute crainte s’évanouit la chauve-souris est son amie. C’est alors le début d’un voyage exaltant et onirique.

Dans l’univers immersif et marionnettique imaginé par Yseult Welschinger et Éric Domenicone, en douceur et en musique, les petits spectateurs vivent un périple empreint de surprises et d’amitié.

SAMEDI EN FAMILLE 1 spectacle pour toute la famille suivi de l'APERO DES MINOTS, petit apéritif offert !

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

Family Saturday: 1 show for the whole family, followed by the Apéro des minots , a free aperitif!

