Samedi en Harmonies Pontonx-sur-l’Adour

Samedi en Harmonies

Place de l’Église Pontonx-sur-l’Adour Landes

La Sirène pontoise prolonge le festival le Mardis en harmonie en invitant l’harmonie de Quint-Fonsegrives (31) pour un concert unique des deux formations.

Place de l’Église Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Samedi en Harmonies

La Sirène pontoise is extending its « Tuesdays in Harmony » festival by inviting the Quint-Fonsegrives (31) wind band for a unique concert of the two groups.

German : Samedi en Harmonies

Die Sirène pontoise verlängert das Festival « Le Mardis en harmonie » und lädt die Harmonie von Quint-Fonsegrives (31) zu einem einmaligen Konzert der beiden Formationen ein.

Italiano :

La Sirène pontoise prolunga il suo festival « Martedì in Armonia » invitando la banda di Quint-Fonsegrives (31) a tenere un concerto unico con entrambi i gruppi.

Espanol :

La Sirène pontoise prolonga su festival « Los martes en armonía » invitando a la banda de viento de Quint-Fonsegrives (31) a ofrecer un concierto único en el que participarán ambos grupos.

