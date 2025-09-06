Samedi en Harmonies Pontonx-sur-l’Adour
Samedi en Harmonies
Place de l’Église Pontonx-sur-l’Adour Landes
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
La Sirène pontoise prolonge le festival le Mardis en harmonie en invitant l’harmonie de Quint-Fonsegrives (31) pour un concert unique des deux formations.
Place de l’Église Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98
English : Samedi en Harmonies
La Sirène pontoise is extending its « Tuesdays in Harmony » festival by inviting the Quint-Fonsegrives (31) wind band for a unique concert of the two groups.
German : Samedi en Harmonies
Die Sirène pontoise verlängert das Festival « Le Mardis en harmonie » und lädt die Harmonie von Quint-Fonsegrives (31) zu einem einmaligen Konzert der beiden Formationen ein.
Italiano :
La Sirène pontoise prolunga il suo festival « Martedì in Armonia » invitando la banda di Quint-Fonsegrives (31) a tenere un concerto unico con entrambi i gruppi.
Espanol :
La Sirène pontoise prolonga su festival « Los martes en armonía » invitando a la banda de viento de Quint-Fonsegrives (31) a ofrecer un concierto único en el que participarán ambos grupos.
