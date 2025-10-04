« Samedi et Vous ? » spécial François Boucq Centre culturel la Source Roncq

« Samedi et Vous ? » spécial François Boucq Centre culturel la Source Roncq samedi 4 octobre 2025.

« Samedi et Vous ? » spécial François Boucq Samedi 4 octobre, 10h30 Centre culturel la Source Nord

Entrée gratuite – Adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

À l’occasion de l’accueil de La fontaine d’Abondance à Roncq, La Source a le plaisir de vous présenter l’œuvre de François Boucq, dessinateur et scénariste de bande dessinée, originaire de Lille.

Il débute sa carrière en illustrant pour la presse, notamment Le Point, L’Expansion et Pilote. Son style se caractérise par un sens aigu de la caricature et de la déformation expressive. Il se fait connaître avec Les Pionniers de l’aventure humaine (1984), puis rencontre un grand succès avec La Femme du magicien (1986), scénarisée par Jérôme Charyn. Ensemble, ils créent aussi Bouche du Diable (1990). Il est également l’auteur de Face de Lune (1992–1996) et de la série Bouncer (depuis 2001) avec Alejandro Jodorowsky. En parallèle, il crée Jérôme Moucherot (à partir de 1984), une œuvre satirique et absurde. Il collabore aussi à des séries réalistes comme XIII Mystery – La Mangouste (2008).

En 1998, il reçoit le grand prix de la ville d’Angoulême pour l’ensemble de son œuvre.

En 2025, il a remporté le Prix Gotlib pour sa bande dessinée Le Petit Pape Pie 3,14 arrondit les angles, publiée en septembre chez Fluide Glacial.

N’hésitez pas à venir faire dédicacer vos BD

Centre culturel la Source 293, rue de Lille – Roncq 59223 Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.25.64.30 »}]

Biblis en folie 2025

Boucq à Angoulème en 2015 © Selbymay