Samedi Famille Nature Nuaillé

Samedi Famille Nature
1 les Buissonières Nuaillé Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20
Cherchons les petites bêtes
Que se passe-t-il sous ce tas de feuilles mortes, dans cette souche d’arbre ?
Observons la vie des petites bêtes qui sont si importantes pour nos sols. .
1 les Buissonières Nuaillé 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 00 accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
