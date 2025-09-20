Samedi Famille Nature Nuaillé

Samedi Famille Nature Nuaillé samedi 20 septembre 2025.

Samedi Famille Nature

1 les Buissonières Nuaillé Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Cherchons les petites bêtes

Que se passe-t-il sous ce tas de feuilles mortes, dans cette souche d’arbre ?

Observons la vie des petites bêtes qui sont si importantes pour nos sols. .

1 les Buissonières Nuaillé 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 00 accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

