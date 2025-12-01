Samedi Famille Nature Nuaillé

Samedi Famille Nature Nuaillé samedi 13 décembre 2025.

Samedi Famille Nature

1, les Buissonières Nuaillé Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Un hiver zéro déchet

Et si cette année on faisait une déco d’hiver 100 % Nature !

Venez faire le plein de bonnes idées pour une ambiance festive zéro déchet.

1, les Buissonières Nuaillé 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 00 accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

English :

A zero waste winter

How about a 100% natural winter decor this year?

Come and get all the good ideas for a zero-waste festive atmosphere.

German :

Ein Winter ohne Abfall

Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr eine Winterdekoration aus 100 % Natur machen würden?

Holen Sie sich viele gute Ideen für eine festliche Null-Abfall-Atmosphäre.

Italiano :

Un inverno a rifiuti zero

Che ne dite di un arredamento invernale naturale al 100% quest’anno!

Venite a raccogliere alcune idee per un’atmosfera di festa a rifiuti zero.

Espanol :

Un invierno sin residuos

¿Qué tal una decoración invernal 100% natural este año?

Venga y recoja algunas ideas estupendas para un ambiente festivo sin residuos.

