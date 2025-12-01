Samedi Famille Nature Nuaillé
Samedi Famille Nature Nuaillé samedi 13 décembre 2025.
Samedi Famille Nature
1, les Buissonières Nuaillé Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Un hiver zéro déchet
Et si cette année on faisait une déco d’hiver 100 % Nature !
Venez faire le plein de bonnes idées pour une ambiance festive zéro déchet.
1, les Buissonières Nuaillé 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 00 accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
English :
A zero waste winter
How about a 100% natural winter decor this year?
Come and get all the good ideas for a zero-waste festive atmosphere.
German :
Ein Winter ohne Abfall
Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr eine Winterdekoration aus 100 % Natur machen würden?
Holen Sie sich viele gute Ideen für eine festliche Null-Abfall-Atmosphäre.
Italiano :
Un inverno a rifiuti zero
Che ne dite di un arredamento invernale naturale al 100% quest’anno!
Venite a raccogliere alcune idee per un’atmosfera di festa a rifiuti zero.
Espanol :
Un invierno sin residuos
¿Qué tal una decoración invernal 100% natural este año?
Venga y recoja algunas ideas estupendas para un ambiente festivo sin residuos.
