Samedi Famille Nature Nuaillé
Samedi Famille Nature Nuaillé samedi 7 février 2026.
Samedi Famille Nature
1, les Buissonières Nuaillé Maine-et-Loire
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
2026-02-07
Les détectives de la forêt
Qui a bien pu dérober les noisettes de l’écureuil roux ?
Menez l’enquête pour découvrir les indices laissés par les animaux forestiers de la forêt des Noues et découvrez lequel d’entre eux détient le précieux butin. .
1, les Buissonières Nuaillé 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 00 accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
