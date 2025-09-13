Samedi Famille Nature Nuaillé

1, les Buissonières Nuaillé Maine-et-Loire

Les détectives de la forêt

Qui a bien pu dérober les noisettes de l’écureuil roux ?

​Menez l’enquête pour découvrir les indices laissés par les animaux forestiers de la forêt des Noues et découvrez lequel d’entre eux détient le précieux butin. .

1, les Buissonières Nuaillé 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 00 accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

