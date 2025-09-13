Samedi Famille Nature Nuaillé

Samedi Famille Nature Nuaillé samedi 21 mars 2026.

Samedi Famille Nature

1, les Buissonières Nuaillé Maine-et-Loire

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

2026-03-21

La nature des 5 sens

La nature regorge de choses à voir, toucher, sentir, écouter et même goûter !

​Partageons un moment convivial à développer nos 5 sens ! .

1, les Buissonières Nuaillé 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 00 accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

