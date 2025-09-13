Samedi Famille Nature Nuaillé
Samedi Famille Nature Nuaillé samedi 21 mars 2026.
Samedi Famille Nature
1, les Buissonières Nuaillé Maine-et-Loire
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 12:00:00
2026-03-21
La nature des 5 sens
La nature regorge de choses à voir, toucher, sentir, écouter et même goûter !
Partageons un moment convivial à développer nos 5 sens ! .
1, les Buissonières Nuaillé 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 00 accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
