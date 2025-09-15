Samedi Famille Nature Nuaillé

Samedi Famille Nature

1, les Buissonières Nuaillé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Qu’est ce qui cloche ?

​

Muni de votre panier, saurez-vous retrouver tous les œufs ?

Grands et petits partons à la chasse. .

1, les Buissonières Nuaillé 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 00 accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

