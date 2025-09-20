SAMEDI FAMILLE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CHAPELLE SAINT-JACQUES Saint-Gaudens

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CHAPELLE SAINT-JACQUES Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Une matinée en famille pour se retrouver et créer ensemble !

Une parenthèse singulière pour une exploration sensible du patrimoine architectural de la Chapelle Saint-Jacques, au cœur de l’exposition Vaisseaux spéciaux d’Armelle de Sainte Marie.

Atelier pour les tout petits jusqu’à 5 ans, accompagnés d’un adulte. 5 .

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CHAPELLE SAINT-JACQUES Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93

English :

A family morning to get together and create!

German :

Ein Vormittag mit der Familie, um sich zu treffen und gemeinsam kreativ zu werden!

Italiano :

Una mattinata in famiglia per stare insieme e creare!

Espanol :

¡Una mañana en familia para reunirse y crear!

L’événement SAMEDI FAMILLE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-09-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE