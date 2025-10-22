Samedi Gourmand, au Chai Doléris Route de Pau Lembeye

Samedi Gourmand, au Chai Doléris Route de Pau Lembeye samedi 31 janvier 2026.

Route de Pau Chai Doléris Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous mensuel incontournable, c’est l’heure de l’apéritif que Fabien et les vignerons de Crouseilles vous proposent de déguster leur sélection de vins en AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh avec les saveurs des produits artisanaux du Vic-Bilh. Ce mois de janvier, dégustation de la galette des rois avec la boulangerie Wozniak et massage dans les chais avec Josiane Roques pour 100 LIEUX ~ 100 MASSAGES.

Route de Pau Chai Doléris Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 20 79 chaidoleris@crouseilles.fr

