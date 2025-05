Samedi Gourmand et fête de la nature, au Chai Doléris – Route de Pau Lembeye, 24 mai 2025 11:00, Lembeye.

Gratuit

2025-05-24 11:00:00

2025-05-24 17:00:00

2025-05-24

Pour cette spécial Fête de la nature

– La Folie des Grandeurs à cheval vous attend pour une balade à cheval à la découverte du « Chemin de la ligne » ancienne ligne de tram reliant Lembeye à Pau.

– Avis aux passionnés de jardinage, un troc aux plantes prendra place sur le parvis du chai.

– Pour une pause fraiche et gourmande, ne manquez pas le producteur « Lait Pots d’Vaches » et leurs glaces artisanales.

– Afin de conserver un site aussi accueillant que possible, un chantier solidaire s’organisera sur site, pour en sublimer ses espaces extérieurs !

Restauration sur place. Un moment à savourer en famille ou entre amis.

Visite du Chai et dégustation de vin AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh toute la journée. .

Route de Pau Chai Doléris

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 20 79 chaidoleris@crouseilles.fr

