Samedi gourmand Cité de la Raviole Romans-sur-Isère

Samedi gourmand

Cité de la Raviole 33 Boulevard Gabriel Péri Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Venez à la rencontre de producteurs et échangez avec eux, sans oublier de déguster leurs produits rhum, ravioles, pognes, charcuteries, miel, nougat…

Cité de la Raviole 33 Boulevard Gabriel Péri Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 10 08 info@raviolesmeremaury.com

English :

Come and meet the producers, talk to them and taste their products: rum, ravioles, pognes, charcuteries, honey, nougat…

