Samedi gourmand Cité de la Raviole Romans-sur-Isère
Samedi gourmand Cité de la Raviole Romans-sur-Isère samedi 7 mars 2026.
Samedi gourmand
Cité de la Raviole 33 Boulevard Gabriel Péri Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Venez à la rencontre de producteurs et échangez avec eux, sans oublier de déguster leurs produits rhum, ravioles, pognes, charcuteries, miel, nougat…
Cité de la Raviole 33 Boulevard Gabriel Péri Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 10 08 info@raviolesmeremaury.com
Come and meet the producers, talk to them and taste their products: rum, ravioles, pognes, charcuteries, honey, nougat…
L’événement Samedi gourmand Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-09 par Valence Romans Tourisme