Samedi Gras au jardin Ba’Bonheur Espace Ba’Bonheur Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 10:00 – 14:30

Gratuit : oui gratuit Tout public

Déguisés ou pas, venez jardiner et bricoler pour l’incontournable Samedi Gras du Jardin Ba’Bonheur. Le printemps approchant, nous remettrons en état les parcelles et réaliserons des semis. Nous fabriquerons également des bacs avec du matériel de récup’.A midi, apéro et crêpes! Evénement ouvert à tous ceux qui veulent prendre l’air et mettre les mains dans la terre!

Espace Ba’Bonheur Dervallières – Zola Nantes 44100



