Samedi je lis !, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Samedi je lis ! Samedi 14 février, 10h30 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Ados/Adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T10:30:00+01:00 – 2026-02-14T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-14T10:30:00+01:00 – 2026-02-14T12:00:00+01:00

Un moment convivial, libre et ouvert à tous, pour partager coups de coeur et/ou coups de gueule autour de vos lectures. Notre thème du mois : le sentiment amoureux

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médiathèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Horaires Ludothèque

Mardi : 16h30 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 11h00

Vendredi : 16h30 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Un moment convivial, libre et ouvert à tous, pour partager coups de cœur et/ou coups de gueule autour de vos lectures. Notre thème du mois : Ces livres devenus des films. Comité de lecture Découverte

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice