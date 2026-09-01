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AGENDA · Ornans

Samedi Jeux de société à Ornans La Fabrique collective Ornans

samedi 19 septembre 2026 · La Fabrique collective · Ornans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La Fabrique collective
Adresse
5 Rue Saint-Laurent
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Ornans

Samedi Jeux de société à Ornans

La Fabrique collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-10-03 2026-11-14

Samedi Jeux de société : les jeux pour tous les âges et tous les goûts   .

La Fabrique collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32  lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Samedi Jeux de société à Ornans

L’événement Samedi Jeux de société à Ornans Ornans a été mis à jour le 2026-08-28 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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