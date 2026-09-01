Samedi Jeux de société à Ornans La Fabrique collective Ornans

Informations pratiques

Ornans

Samedi Jeux de société à Ornans

La Fabrique collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-03 2026-11-14

Samedi Jeux de société : les jeux pour tous les âges et tous les goûts .

La Fabrique collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Samedi Jeux de société à Ornans

L’événement Samedi Jeux de société à Ornans Ornans a été mis à jour le 2026-08-28 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)