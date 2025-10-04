Samedi Jeux en famille Alixan

Samedi Jeux en famille Alixan samedi 4 octobre 2025.

Samedi Jeux en famille

Salle Polyvalante Alixan Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04

Pour retrouver le plaisir des jeux en famille, la Mairie d’Alixan et Les Jeux du K’Dor vous proposent une journée de joie, de rires et de bonne humeur, à partager avec vos proches pour un samedi plein de bonne humeur et de rires.

Salle Polyvalante Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 02 62 accueil@mairiealixan.fr

English :

Alixan Town Hall and Les Jeux du K’Dor invite you to share a day of joy, laughter and good humor with your family and friends, for a Saturday full of fun and laughter.

German :

Um die Freude am Spielen mit der Familie wiederzufinden, bieten Ihnen das Rathaus von Alixan und Les Jeux du K’Dor einen Tag voller Freude, Lachen und guter Laune, den Sie mit Ihren Lieben teilen können, um einen Samstag voller guter Laune und Lachen zu erleben.

Italiano :

Il Comune di Alixan e Les Jeux du K’Dor organizzano una giornata all’insegna del divertimento, delle risate e del buon umore per far trascorrere a voi e alla vostra famiglia un sabato all’insegna dell’allegria e delle risate.

Espanol :

El Ayuntamiento de Alixan y Les Jeux du K’Dor organizan una jornada de diversión, risas y buen humor para que usted y su familia disfruten de un sábado lleno de diversión y risas.

