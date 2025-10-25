Samedi jeux ! Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Jeux En Wrac’h, association ludique sur Plouguerneau, vous propose d’apprivoiser les nouveaux jeux de la médiathèque pour partager de bons moments entre amis et famille !

Multiples jeux proposés, du jeux d’ambiance au jeu familial pour deux, quatre ou plus.

accessible dès 4 ans ! .

