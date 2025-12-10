Samedi jeux ! Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Samedi jeux ! Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau samedi 17 janvier 2026.
Début : 2026-01-17 10:00:00
Jeux En Wrac’h, association ludique sur Plouguerneau, vous propose d’apprivoiser les nouveaux jeux de la médiathèque pour partager de bons moments entre amis et famille !
Multiples jeux proposés, du jeux d’ambiance au jeu familial pour deux, quatre ou plus.
Accessible dès 4 ans ! .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
