Samedi jeux ! Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

Samedi jeux !

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Jeux En Wrac’h, association ludique sur Plouguerneau, vous propose d’apprivoiser les nouveaux jeux de la médiathèque pour partager de bons moments entre amis et famille !

Multiples jeux proposés, du jeux d’ambiance au jeu familial pour deux, quatre ou plus.

accessible dès 4 ans ! .

