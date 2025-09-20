Samedi Lectures : Rythme et poésie Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Samedi Lectures : Rythme et poésie Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris samedi 20 septembre 2025.

En ce samedi lectures de rentrée, nous vous proposons de vous délecter de la musicalité des mots, que ce soit en prose, en vers ou en chanson.

Poésies mises en musique, paroles de chanson inspirées par des classiques de la littérature, mots déclamés, rappés, slamés, textes déployant leur propres rythme… Nous explorerons ensemble les ponts entre la musique et la littérature.

Si vous aussi, vous voulez nous partager des textes qui sonnent, n’hésitez pas à nous le faire savoir !

(5 minutes maximum par

extrait)

samedi 20 septembre à 10h30

auditorium (niveau -1)

tout public – à partir de 11 ans

entrée libre



Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar