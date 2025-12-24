Samedi live music au Lounge avec Guillaume Arsaut, Le Lounge Villeréal

Samedi live music au Lounge avec Guillaume Arsaut

Le Lounge 1 Place Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Guillaume Arsaut vous interprètera de grands classiques de la chanson française.

Le concert se déroulera dans un cadre cosy avec bar à cocktail , vins , champagnes et petite restauration sur place.

Le nombre de places étant limité, la réservation est vivement conseillée.

Le Lounge 1 Place Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 83 89 62

English : Samedi live music au Lounge avec Guillaume Arsaut

Guillaume Arsaut performs classic French songs.

The concert will take place in a cosy setting, with a cocktail bar, wines, champagnes and snacks.

Seating is limited, so reservations are strongly recommended.

